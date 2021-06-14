В Кронштадте перевернулась лодка: одного рыбака продолжают искать

В Кронштадте перевернулась лодка: одного рыбака продолжают искать
Лодка перевернулась Кронштадте. Фото: pixabay.com

В Кронштадте произошел неприятный инцидент, перевернулась лодка, на борту которой было двое рыбаков.

В субботу вечером, около 21:00 12 июня лодка перевернулась. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на информацию от полиции.

Отмечается, что на борту в момент происшествия было двое мужчин в возрасте 39-ти и 43 лет.

Известно, что вовремя прогулке на лодке, она попала на волну, а затем перевернулась. Так, оба рыбака оказались за бортом.

Однако один из них сумел забраться на перевернувшуюся лодку. Он ждал помощи вплоть до следующего дня. Только в 15:00 его заметили в направлении к городу Ломоносов.

У мужчины диагностировали переохлажение, его доставили в больницу. В настоящее время ведутся поиски второго рыбака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьника госпитализировали после купания в Суздальском озере.

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