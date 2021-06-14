В Ленобласти во вторник обещают дожди и грозы

В Ленобласти во вторник обещают дожди и грозы
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

Во вторник, 15 июня, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем в отдельные районах ожидаются грозы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов. Днем столбики термометров покажут +18…+23 градусов.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 14 июня, встретит жителей Петербурга теплой и сухой погодой. Осадков и сильного ветра не будет, но и жары ждать тоже не стоит.

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