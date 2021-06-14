В Турцию привезли первую партию вакцины «Спутник V»

В Турцию привезли первую партию вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Турция получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об эхтом стало известно в понедельник, 14 июня.

«Самолет с первой партией вакцины «Спутник V» приземлился в аэропорту Эсенбога столицы Анкары», — сообщает телеканал AHaber.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" коронавирус турция


 

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