В Турцию привезли первую партию вакцины «Спутник V»

Турция получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об эхтом стало известно в понедельник, 14 июня.
«Самолет с первой партией вакцины «Спутник V» приземлился в аэропорту Эсенбога столицы Анкары», — сообщает телеканал AHaber.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.