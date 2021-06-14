Президент США перепутал страны во время речи про Россию

Президент США перепутал страны во время речи про Россию
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите «Большой семерки», говоря о расширении сотрудничества между США и Россией, перепутал страны.

«Мы можем работать вместе с Россией. Например в Ливии», — сказал он.

Как позже пояснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, президент США говорил о взаимодействии Москвы и Вашингтона в Сирии, сообщает ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

Джо Байден Сирия США


 

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