Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске достигло 21

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске достигло 21
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 21.

Восемь находятся в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного Минздрава.

По предварительной информации, всего в результате происшествия пострадали 21 человек.

Напомним, в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. Возбуждено уголовное дело. В МЧС сообщили, что причиной пожара стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем в Решетниково боролись десять спасателей, прибывших к месту ЧП на двух спецмашинах. Они тушили пожар менее часа.

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