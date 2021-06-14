В Британии за сутки зафиксировали более 7 тысяч случаев коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Великобритании за сутки зафиксировали 7742 случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии в стране выявлено 4 573 419 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

Число летальных исходов достигло 127 907.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 вакцинировать мир до конца 2022 года.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «КовиВак». Он доступен в трех районах города – Невском, Московском и Красногвардейском.