Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему в России ситуация с коронавирусом.

Он отметил, что рост зараженных COVID-19 вызван повышенной мобильностью людей, пренебрежением мерами профилактики и недостаточными темпами вакцинации, сообщает ТАСС.

По его словам, пока в России не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

С начала пандемии в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 пациентов.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «КовиВак». Он доступен в трех районах города – Невском, Московском и Красногвардейском.