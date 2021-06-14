В Новосергиевке в аварии травмировался мужчина

В аварии пострадал мужчина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал мужчина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Также в маршрутке находился ребенок, который не смог усидеть на месте.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня вечером, 14 июня, произошла авария с участием маршрутки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в деревне Новосергиевка. Там произошла авария, в результате которой был травмирован мужчина. Также чуть не пострадал ребенок.

«Ребёнок перелетел на сидение напротив, я колено расшиб, а так все нормально»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине столкнулись два автобуса: госпитализирована женщина. У пассажирки диагностировали многочисленные ушибы.