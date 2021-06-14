В Новосергиевке в аварии травмировался мужчина

Также в маршрутке находился ребенок, который не смог усидеть на месте.
Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня вечером, 14 июня, произошла авария с участием маршрутки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось в деревне Новосергиевка. Там произошла авария, в результате которой был травмирован мужчина. Также чуть не пострадал ребенок.
«Ребёнок перелетел на сидение напротив, я колено расшиб, а так все нормально»,
— пишет автор поста.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине столкнулись два автобуса: госпитализирована женщина. У пассажирки диагностировали многочисленные ушибы.