В Гатчине столкнулись два автобуса: госпитализирована женщина

У пассажирки диагностировали многочисленные ушибы.

В Гатчинском районе 14 июня произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на проспекте 25 Октября в Гатчине. Там столкнулись ПАЗ и ЛИАЗ. По какой причине произошла авария – не уточняется. Известно лишь, что не обошлось без пострадавших – помощь медиков потребовалась 41-летней женщине. У нее диагностировали множество ушибов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Никольском произошла авария с участием мотоциклиста. Кажется, все остались живы, но вот насколько целы – непонятно.