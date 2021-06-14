В Гатчине столкнулись два автобуса: госпитализирована женщина

В Гатчине столкнулись два автобуса: госпитализирована женщина
Женщину госпитализировали с многочисленными ушибами. Фото: Baltphoto

У пассажирки диагностировали многочисленные ушибы.

В Гатчинском районе 14 июня произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на проспекте 25 Октября в Гатчине. Там столкнулись ПАЗ и ЛИАЗ. По какой причине произошла авария – не уточняется. Известно лишь, что не обошлось без пострадавших – помощь медиков потребовалась 41-летней женщине. У нее диагностировали множество ушибов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Никольском произошла авария с участием мотоциклиста. Кажется, все остались живы, но вот насколько целы – непонятно.

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В Гатчине столкнулись два автобуса: госпитализирована женщина