В Никольском произошла авария с участием мотоциклиста

Все, кажется, остались живы. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все, кажется, остались живы. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, все остались живы, но вот насколько целы – непонятно.

В Тосненском районе Ленинградской области сегодня, 14 июня, произошла авария с участие мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в городе Никольском на Советском проспекте. Там по непонятной причине столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Судя по видео, опубликованном в интернете, байкер остался жив – возможно, он получил травмы и нуждается в медицинской помощи.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гончарной загорелась кровля жилого дома. В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 23 человека личного состава.