Алену Водонаеву госпитализировали в Петербурге: она в тяжелом состоянии

Блогер почувствовала себя плохо во время отдыха.

В Санкт-Петербурге госпитализировали блогера и телеведущую Алену Водонаеву. Об этом 14 июня пишет Super.ru.

Известно, что экс-участница «Дома-2» приехала в Северную столицу на отдых. Сначала ей стало плохо в отеле – Водонаева пожаловалась на потерю сознание, на повышение температуры и нарушение речи. Также известно, что блогера перестали слушаться руки и ноги. Телеведущей вызвали скорую, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Водонаевой поставили диагноз: «транзиторная ишемическая атака». Сейчас она, кажется, находится в столичной больнице. Напоминаем, что в апреле телеведущая сообщала о микроинсульте, но она отказалась от реабилитации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алена Водонаева впервые посетила светское мероприятие после микроинсульта.