В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 16,5 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 16,5 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 16 502 теста на COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 15 июня. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период был обработан вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основным переносчиком коронавируса в России является молодежь.

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