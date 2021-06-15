От коронавируса скончались 53 петербуржца за сутки

В Северной столице ежедневно обновляются данные печальной статистики. Только за минувшие сутки от коронавируса скончались 53 человека.

Об этом стало известно во вторник, 15 июня. Данные были опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. за прошедшие сутки выздороветь удалось 913 пациентам.

За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 902 новых случая болезни.

Напомним, что Петербург остается в тройке лидеров по суточному приросту коронавирусных больных в России. Опережают Северную столицу Москва и Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре опровергли слух о том, что вакцина от ковид-19 влияет на репродуктивную функцию