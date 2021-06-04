В России за сутки коронавирус подхватили почти 9 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили почти 9 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 947 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России проведено более 138,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 377 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 8 530 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нет рисков возникновения третьей волны летом или осенью 2021 года. Такое мнение выразил российский иммунолог.

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