Иммунолог считает, что в России заканчивается пандемия коронавируса

Иммунолог считает, что в России заканчивается пандемия коронавируса
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Он убежден, что нет рисков возникновения третьей волны летом или осенью 2021 года.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России завершается пандемия коронавируса. Об этом сегодня, 3 июня, пишет РИА Новости. Эксперт убежден, что ни летом, ни осенью всплесков заболеваемости не ожидается.

«Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов»,

— сказал специалист.

В зоне риска находятся регионы, где люди мало болели коронавирусом и при этом не спешат делать прививки. Жемчугов добавил, что в масштабах всей страны эпидемия находится на стадии завершения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стали реже носить маски в транспорте.

врач пандемия


 

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