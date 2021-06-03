Иммунолог считает, что в России заканчивается пандемия коронавируса

Он убежден, что нет рисков возникновения третьей волны летом или осенью 2021 года.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России завершается пандемия коронавируса. Об этом сегодня, 3 июня, пишет РИА Новости. Эксперт убежден, что ни летом, ни осенью всплесков заболеваемости не ожидается.

«Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов»,

— сказал специалист.

В зоне риска находятся регионы, где люди мало болели коронавирусом и при этом не спешат делать прививки. Жемчугов добавил, что в масштабах всей страны эпидемия находится на стадии завершения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стали реже носить маски в транспорте.