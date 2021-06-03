Петербуржцы стали реже носить маски в транспорте

В Смольном сообщили об увеличении количества случаев нарушений масочного режима в общественном транспорте. Маски носит только половина пассажиров.

На январь текущего года масочный режим в транспорте соблюдали 84% горожан. Сейчас их стало всего 50%. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Также увеличилось количество нарушений на объектах потребительского сектора. Многие организаторы получают QR-код на организацию события, но по факту игнорируют требования стандартов безопасности.

По итогам проверки Смольный за нарушения аннулировал QR-код компании «Руф Проект», которая управляет пространством Roofplace на Кожевенной линии Васильевского острова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.