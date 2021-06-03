Петербуржцы стали реже носить маски в транспорте

Петербуржцы стали реже носить маски в транспорте
Маски носит только половина пассажиров. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Смольном сообщили об увеличении количества случаев нарушений масочного режима в общественном транспорте. Маски носит только половина пассажиров.

На январь текущего года масочный режим в транспорте соблюдали 84% горожан. Сейчас их стало всего 50%. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Также увеличилось количество нарушений на объектах потребительского сектора. Многие организаторы получают QR-код на организацию события, но по факту игнорируют требования стандартов безопасности.

По итогам проверки Смольный за нарушения аннулировал QR-код компании «Руф Проект», которая управляет пространством Roofplace на Кожевенной линии Васильевского острова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.

масочный режим новости СПб общественный транспорт


 

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