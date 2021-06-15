В Ленобласти коронавирусом заболели еще 107 жителей

За сутки в Ленинградской области зафиксировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 15 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, число смертельных исходов достигло десяти. Всего на сегодняшний день в 47-м регионе выявили более 46,5 тыс. заболевших и более 1,5 тыс. умерших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 14 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили 6 805 человек. Второе место у Подмосковья — 1 135 новых ковид-пациентов. Следом идет Петербург — 902 пациента с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в регионах России, несмотря на рост заболеваемости, выпускники сдают госэкзамен по ранее запланированному графику. Известно, что в данном случае ничего меняться уже не будет и выпускники продолжат сдавать ЕГЭ.