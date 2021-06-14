Ухудшение эпидситуации не отразится на проведении ЕГЭ

Ухудшение эпидситуации не отразится на проведении ЕГЭ
Ухудшение ситуации по коронавирусу в стране не отразится на ЕГЭ. Фото: Baltphoto

В стране продолжают сдавать Единый государственный экзамен, и это невзирая на рост заболеваемости коронавирусом в Российской Федерации.

В регионах России, несмотря на рост заболеваемости, выпускники сдают госэкзамен по ранее запланированному графику. Об этом сообщается в Telegtam-канале Министерства просвещения «Большая перемена».

Известно, что в данном случае ничего меняться уже не будет и выпускники продолжат сдавать ЕГЭ.

Во всех российских школах успешно реализуется намеченный комплекс по защите здоровья участников итоговой аттестации. Это дает возможность не менять график проведения экзаменов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

ЕГЭ во всех регионах РФ подростки сдают уже в течение двух недель. Известно, что аудитории, где пишут экзамены, систематически дезинфицируют и проветривают. Кроме того, создана дистанционная рассадка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что списывавших на экзаменах выпускников в Петербурге начали штрафовать.

егэ коронавирусная инфекция Россия


 

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