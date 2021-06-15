Александр Беглов рассказал о федеральных событиях недели с участием Петербурга

В комментариях к посту написали ещё достижения Петербурга за неделю. Фото: скрин личной странице "ВКонтакте" Александра Беглова

В комментариях к посту написали ещё достижения Петербурга за неделю. Фото: скрин личной странице "ВКонтакте" Александра Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о федеральных событиях недели в Северной столице.

Пост с новостями губернатор выложил на личной странице «ВКонтакте». Пост просмотрели более 40 тысяч людей. За сутки он собрал 294 лайка и 264 комментария. Запись Беглов сопроводил яркими фотографиями.

Так на накануне провели первый сеанс видеосвязи с использованием новейшего квантового коммуникационного канала. Беглов подписал с РЖД соглашение о развитии рынка квантовых коммуникаций.

Также глава города поздравил учёных Северной столицы, ставших лауреатами Государственной премии России. С Росатомом наладили работу прививочных пунктов, а с РЖД обсудили развитие пригородного сообщения.

В комментариях к посту написали ещё достижения Петербурга за неделю. Там жители города отметили, что три вуза города попали в топ-400 рейтинга университетов мира. А также отметили доступность вакцины против COVID-19.

«Выбирай пункт, вариантов уйма, даже на дому можно привиться ,что для пожилых и людей с ограниченными возможностями огромный плюс» — пишет один из пользователей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о многочисленных нарушениях во время первых мероприятий, связанных с Евро-2020.