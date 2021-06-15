Пожилой автомобилист сбил 7-летнего велосипедиста на глазах у его матери на Наставников

В Красногвардейском районе Петербурга пожилой автомобилист сбил ребенка на велосипеде. Мальчика госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 14 июня, на проспекте Наставников. Водитель Mazda, выезжая с прилегающей дворовой территории, сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, который гулял вместе с матерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, школьника госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

За рулем иномарки находился 73-летний мужчина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина на самокате сбил ребенка. Лихача задержали.