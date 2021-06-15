В Пушкине пьяный мужчина сел в чужой миниавтобус и въехал в дерево

Мужчина в Пушкине въехал в дерево на чужом миниавтоубсе. Фото: pixabay

Мужчина в Пушкине въехал в дерево на чужом миниавтоубсе. Фото: pixabay

В Петербурге в Пушкинском районе пьяный 43-летний мужчина угнал миниавтобус и тут же въехал на нем в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в городе Пушкин по Павловскому шоссе дома 41 корпуса 2 около 20:00 грузовой автомобиль «Максус» въехал в дерево.

Дорожно-транспортное происшествие случилось потому, что за рулем миниавтобуса находился пьяный водитель без прав, который украл указанный транспорт.

43-летний угонщик нигде не работает и живет в деревне Новокондакопшино.

В этот же день к правоохранителям обратился житель Пушкина. Он сообщил об угоне своего «Максуса».

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль передали собственнику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области поймали автоугонщика, разбиравшего краденные иномарки.