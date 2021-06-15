В Петербурге новобрачные поссорились с детьми на улице и решили пострелять им по ногам

В Петербурге новобрачные поссорились с детьми на улице и решили пострелять им по ногам
В отдел полиции для разбирательства забрали новобрачных и их друга. Фото: pixabay.com

В полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от юноши 2005 года рождения, ученика 7 класса.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, накануне он пошел со своими друзьями гулять в сквер у д. 6/4 по ул. Купчинской. Находясь у скамеек дома на детской площадке, с 7 -го этажа дома, из первого подъезда на них стал кричать незнакомый мужчина (на вид 50-60 лет). Он нецензурно выражался юноша и его друзья увидели, как сзади этого мужчины подошел еще один мужчина (на вид около 40-60 лет) достал пневматическую винтовку и начал стрелять в их сторону по ногам.

Дети испугались и сразу разбежались, однако одна пуля в ногу семикласснику, телесных повреждений нет, медосвидетельствование пройти не желает. Обстоятельства, указанные в объяснении юноши подтверждает его друг 2002 года рождения.

Установлено, что по адресу ул. Купчинская, 6/4 корпус проживает мужчина 1974 ггода рождения. В тот день они распивал алкоголь совместно с женой и другом, отмечали свадьбу. Друг новоиспеченного мужа сидел ближе к окну, у него возникла ссора с подростками во дворе.

Тогда хозяин квартиры сходил в комнату и достал чехол, в котором лежала пневматическая винтовка, взял к нему свинцовые пульки и вернулся на кухню. Затем он зарядил винтовку и вылез в окно, на площадке увидел детей и выстрелил два раза в фонарный столб. Он признался, что хотел просто напугать детей.

В ходе осмотра места происшествия изъяли пневматическую винтовку, шомпол, металлическую банку с 23 пулями. Винтовка принадлежит новоиспеченному мужу. В отдел полиции для разбирательства забрали новобрачных и их друга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мерседес» заправился почти на 4 тысячи и уехал, не расплатившись.

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