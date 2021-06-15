«Мерседес» заправился почти на 4 тысячи и уехал, не расплатившись

&#171;Мерседес&#187; заправился почти на 4 тысячи и уехал, не расплатившись
Работница запомнила госномера недобросовестного клиента. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга автомобиль марки «Мерседес» заправился на 3873,46 рублей и уехал с заправки, не расплатившись.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Северной столицы обратился работник ООО «Лукоил-Северо западнефтепродукт» по адресу Комендантский проспект, 43 к 2 лит А. Работая, девушка заметила, как к заправке подъехал машина марки «Мерседес» класса Е. Владелец авто заправил 66,6 литров бензина, а после уехал как ни в чём не бывало. Работница запомнила госномера недобросовестного клиента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в «Макдоналдсе» у девушки украли IPhone. В полицию Петербурга обратилась уроженка Якутии 1996 года рождения. Накануне в «Макдоналдсе» На Комендантской площади,4 у неё украли телефон — IPhone 11, объёмом памяти 128 ГБ, в корпусе фиолетового цвета.

"Мерседес" заправка коммендантский проспект не заплатил санкт-петербург


 

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