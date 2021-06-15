В Петербурге в «Макдоналдсе» у девушки украли IPhone

В Петербурге в &#171;Макдоналдсе&#187; у девушки украли IPhone
Место происшествия не попадает под обзор видеокамер. Фото: скрин Google.Карты

В Северной столице в «Макдоналдсе» на Комендантской украли IPhone 11.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Петербурга обратилась уроженка Якутии 1996 года рождения. Накануне в «Макдоналдсе» На Комендантской площади,4 у неё украли телефон — IPhone 11, объёмом памяти 128 ГБ, в корпусе фиолетового цвета.

Ущерб в данный момент устанавливается. Документы не предоставили. Видеонаблюдение просмотрели. Место происшествия не попадает под обзор видеокамер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Зеленогорске обнаружили труп, завёрнутый в ковёр. Полиция Ленобласти после тушения пожара обнаружила труп женщины, завёрнутый в ковёр. Это произошло в Зеленогорске по адресу Решетниково, 2. При ликвидации пожара в квартире обнаружили пострадавшую женщину. В ходе ликвидации пожара в однокомнатной квартире комнате около сгоревшего дивана обнаружили труп неизвестной женщины в ковре.

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