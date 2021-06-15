В Зеленогорске обнаружили труп, завёрнутый в ковёр

В Зеленогорске обнаружили труп, завёрнутый в ковёр
Это произошло в Зеленогорске по адресу Решетниково, 2. Фото: pixabay

Полиция Ленобласти после тушения пожара обнаружила труп женщины, завёрнутый в ковёр.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, это произошло в Зеленогорске по адресу Решетниково, 2. При ликвидации пожара в квартире обнаружена пострадавшая женщина. В ходе ликвидации пожара в однокомнатной квартире комнате около сгоревшего дивана обнаружили труп неизвестной женщины, завёрнутый в ковёр.

Установлено, что накануне в полицию поступило сообщение от неизвестной женщины 1987 года рождения, проживающей в соседнем доме — Решетниково,12. Именно она увидела дым из окна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели вытащили мужчину из комбайна в поселке Стрельцо. В Тосненском районе Ленобласти рабочий попал в механизм комбайна. Выбраться из железной ловушки ему помогли спасатели. Инцидент произошел в понедельник, 14 июня, в поселке Стрельцо.

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