Спасатели вытащили мужчину из комбайна в поселке Стрельцо

Спасатели вытащили мужчину из комбайна в поселке Стрельцо
На помощь пострадавшему пришли спасатели. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

В Тосненском районе Ленобласти рабочий попал в механизм комбайна. Выбраться из железной ловушки ему помогли спасатели.

Инцидент произошел в понедельник, 14 июня, в поселке Стрельцо. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» соцсети «ВКонтакте».

Мужчина при неустановленных обстоятельствах попал в механизм комбайна. На его спасение был направлен поисково-спасательный отряд Тосно.

Прибывшие сотрудники деблокировали мужчину с помощью специального оборудования и передали его медикам. Информация о состоянии комбайнера не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вытащили человека из разбитой машины после ДТП на «Коле». На месте происшествия работали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

комбайн спасатели Тосненский район


 

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