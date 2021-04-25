Спасатели вытащили человека из разбитой машины после ДТП на «Коле»

Спасатели Ленобласти приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Кировском районе.

Пострадавшего, который застрял в машине после ДТП на трассе «Кола», достали из машины. Дорожный инцидент произошел в 19:30 в воскресенье, 25 апреля, на 80 километре автотрассы.

На месте происшествия работали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Рыбацком проспекте произошло серьезное ДТП. В результате столкновения пострадали два человека. Авария случилась в воскресенье, 25 апреля, у памятника крестьянам села Рыбацкое.