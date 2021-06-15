Сердечный приступ мог стать причиной ДТП с «КамАЗом» на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием автомобиля и грузовика. В салоне легковушки был найден мертвый пожилой водитель. Выясняются обстоятельства случившегося.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 12 июня, в 1:50 у дома №65 по Пулковскому шоссе. По предварительным данным, 80-летний пенсионер ехал на за рулем Daewoo Nexia в сторону Дунайского проспекта, когда столкнулся с «КамАЗом», который ехал перед ним. За рулем грузовика находился 42-летний рабочий.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, после ДТП в салоне авто был обнаружен труп: возможно, у мужчины произошел сердечный приступ.

Тело было направлен в морг для установки причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге.