В Гатчине из дачного домика пенсионерки вынесли драгоценности

В Гатчине из дачного домика пенсионерки вынесли драгоценности
У женщины украли драгоценности хранившиеся на даче в Гатчинском районе. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Гатчинском районе обокрали дачный дом, в результате чего сумма ущерба составила 125 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня около 16:00 61-летняя пенсионерка из Гатчины сообщили правоохранителям, что ее дачный дом, располагавшийся в садоводстве «Прометей» обчистили.

По словам пенсионерки, 10 июня в обед неизвестный пробрался на ее дачу и украл оттуда женские часы «Ника», золотой крестик с бриллиантами и золотую цепочку.

Таким образом ущерб составил 125 тыс. рублей.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище потерпевшего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у доцента «Университета гражданской авиации» мошенники украли более миллиона рублей.

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