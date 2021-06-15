Рабочий скончался после падения с 20-метровой высоты в Офицерском Селе

Рабочий скончался после падения с 20-метровой высоты в Офицерском Селе
Мужчина упал с 20-метровой высоты. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти гражданин Белоруссии сорвался с 20-метровой высоты во время ремонтных работ.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 14 июня, в населенном пункте Офицерское Село. Врачи оперативно прибыли на место происшествия, но им оставалось лишь констатировать смерть у доме 4 на Волхонском шоссе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, погибшим оказался 33-летний мужчина. До дня рождения ему оставалось три дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти монтажник сорвался с крыши электроподстанции. Погибший работал в составе бригады монтажников. Они проводили работы на электроподстанции в Ломоносовском районе региона.

Ломоносовский район падение с высоты погибший


 

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