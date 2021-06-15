На «Скандинавии» «Рено Дастер» вылетел на встречку, въехал в авто с прицепом и разбился на смерть

В Ленинградской области в Выборгском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня около 15:30 на 111 километре трассы «Скандинавия» 64-летний мужчина на «Рено Дастер» выехал на встречную полосу.

Так, легковой автомобиль столкнулся с «Вольво», за рулем которого находился 32-летний водитель. Кроме того у «Вольво» был прицеп.

Таким образом, в результате столкновения на «встречке» водитель «Рено Дастер» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожно-транспортное происшествие по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге.