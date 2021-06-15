В Петербурге выявили нарушения противоэпидемических норм на концертах Guf и Matrang

В Петербурге выявили нарушения противоэпидемических норм на концертах Guf и Matrang
Похожие нарушения обнаружили на концерте Guf в "Авроре". Фото: скрин группы "Комитет по культуре Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Несоблюдение требований Роспотребнадзора выявили на концертах музыкантов Matrang и Guf, прошедших в Северной столице накануне.

Об этом сообщает городской комитет по культуре «ВКонтакте».

Так организаторы проигнорировали согласованные ранее условия проведения концертов. Не соблюдались требования по рассадке и дистанции, зрители не использовали маски. Похожие нарушения обнаружили на концерте Guf в «Авроре».

Из-за этого комитет по культуре подготовил обращения в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле о лишении у концертных площадок QR-кодов, подтверждающих готовность исполнять стандарты безопасности во время COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти коронавирусом заболели еще 107 жителей. За сутки в Ленинградской области зафиксировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Guf Matrang безопасность коронавирус не соблюдение правил


 

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