Автомобилисты заметили две разбитые иномарки на Пироговской набережной

На Пироговской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин на пустой дороге. Причины случившегося выясняются.

Авария случилась во вторник, 15 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Дтп Ауди Q7 и Хонды Accord на Пироговской набережной, напротив Авроры», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у одной из машин отвалился бампер, переднее колесо оказалось подбито. Второй участник аварии остановился немного дальше, у машины повреждена боковая часть, также побито одно из колес, сработали подушки безопасности. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средтв.

В комментариях пользователи гадают, что стало причиной столкновения машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация и спасатели прибыли к ДТП во 2-м Муринском проезде. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.