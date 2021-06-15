Реанимация и спасатели прибыли к ДТП во 2-м Муринском проезде

На месте экстренные службы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На месте экстренные службы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во 2-м Муринском проезде в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

Дорожный инцидент случился во вторник, 15 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фиат оказался чуть крепче Соляриса», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства оказались сильно помяты. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и дорожной полиции.

Движение на участке оказалось затруднено, собралась пробка. Информация о состоянии водителей и причины столкновения машин не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль влетел в забор после ДТП на Бутлерова. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.