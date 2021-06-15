Автомобиль влетел в забор после ДТП на Бутлерова

По предварительным данным, один из водителей превысил допустимую скорость. Фото: pixabay

По предварительным данным, один из водителей превысил допустимую скорость. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. Один из автомобилей врезался в забор.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 14 июня, на пересечении улиц Верности и Бутлерова. Подробности аварии рассказали в telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На опубликованных кадрах видно, что одна из легковушек серьезно пострадала – у машины полностью раскурочена передняя часть. Второй транспорт вылетел в забор, но отделался незначительными повреждениями.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Садовой на легковой автомобиль упало дерево. Крона перегородила часть дороги – настолько она оказалась длинной.