Вирусолог дал прогноз по спаду заболеваемости COVID в России

В России произошло смещение волн заболеваемости. Об этом заявил Глава лаборатории особо опасных инфекций Александр Чепурнов.

По примеру прошлого года спад заболеваемости прогнозируется к середине июня, заявил Чепурнов. Он отметил, что снижение количества инфицированных произойдет в течение месяца.

Специалист подчеркнул в интервью радио Sputnik, что в летний период распространение вирусов обычно уменьшается. И добавил, что приветствуются любые меры, которые стимулируют россиян к добровольной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдума сняла вопрос о включении вакцины от COVID в план прививок. Отмечается, что эта тема вызывает у многих россиян опасение об обязательности вакцинации.