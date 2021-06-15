Госдума сняла вопрос о включении вакцины от COVID в план прививок

Госдума сняла вопрос о включении вакцины от COVID в план прививок
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Законопроект о внесении вакцины от коронавируса в национальный план-календарь прививок сняли с рассмотрения в Госдуме. Такое заявление лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Об этом стало известно во вторник, 15 июня. По словам политика, эта тема вызывает у многих россиян опасение об обязательности вакцинации.

Как сообщили «РИА Новости», профильный комитет Госдумы по охране здоровья дорабатывает инициативу ко второму чтению.

Отмечается, что такие изменения позволили бы проводить закупку препаратов против коронавируса за счет средств федерального бюджета.

Напомним, от COVID-19 в России полностью вакцинировано более 14 миллионов граждан, или почти 10 процентов населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации мала, но все же есть. Люди, которые заболевают после иммунизации, переносят коронавирус легко и без тяжелых осложнений.

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