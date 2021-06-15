Медик спрогнозировал негативный сценарий с Covid-19 в России и Петербурге

Медик спрогнозировал негативный сценарий с Covid-19 в России и Петербурге
Также при заболевании таким штаммом риск развития коронавирусом снова выше в 4 раза. Фото: pixabay

Исследуя ковид-статистику других государств можно предположить, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России и Северной столице. Ожидается большой рост госпитализации и более тяжелое течение заболевания.

Глава лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьёв спрогнозировал развитие COVID-19 в России, сообщает «АБН». Он считает, что наша страна уже упустила время, когда доминировать начал дельта-штамм коронавируса.

Резкое увеличение заболеваемости дельтой демонстрирует Индия, считает Соловьёв.

Он уверен, что новый штамм может передать вирус 5-8 людям. На 60% увеличивается риск передать ковид всему дому или рабочему коллективу. Также при заболевании таким штаммом риск развития коронавирусом снова выше в 4 раза.

Так до 15% переболевших 3 месяца назад могут опять заболеть сейчас, отмечает специалист.

При реализации такого сценария можно будет наблюдать рост заболеваемости продолжительностью до 2 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за антикоронавирусные нарушения в Петербурге составили более 600 протоколов.

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