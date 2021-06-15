В Ленобласти будет тепло и пожароопасно в ближайшие дни

В ближайшие два дня в Ленобоасти ожидается теплая погода. В пяти районах региона повысится класс пожароопасности.

Так, в среду, 16 июня, столбик термометра будет держаться днем на уровне +18…+23 градусов. В ночь на четверг в некоторых районах температура воздуха опустится до +4…+7 градусов, а днем потеплеет до +26.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер юго-западных и западных направлений будет дуть с умеренной силой. Атмосферное давление будет мало меняться.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, 15-17 июня в Кингисеппском, Всеволожском, Киришском, Подпорожском и Приозерском районах класс пожароопасности повысится до четвертого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в регионе дождливая погода.