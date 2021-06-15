Маленький «Сузуки» и большая фура «встретились» на Московском шоссе

Маленький &#171;Сузуки&#187; и большая фура &#171;встретились&#187; на Московском шоссе
На Московском шоссе авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Московском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового транспортное средства и легкового автомобиля. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Московском районе Северной столицы на Московском шоссе в сторону города, перед тем как появляется поворот в город Колпино, произошла авария.

Так, иномарка «Сузуки» оказалась под фурой. В результате чего весь разворот встал в автомобильную пробку.

Комментаторы в Сети пишут, что «Сузуки» не соблюдал правил дорожного движения. Потому как, судя по картинке, иномарка перестраивалась с островка, в связи с чем и произошло ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Северной столицы, судя по публикациям в социальных сетях, много лихачей. За минувшие сутки произошло семь дорожных инцидентов, участниками которых стали и фуры, и лесовозы, и мотоциклисты, и легковушки.

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