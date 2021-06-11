«Перевертыш» на КАД, грузовик под мостом, ДТП с лесовозом и утонувшие «Жигули»: аварии последних суток в Петербурге

На дорогах Северной столицы, судя по публикациям в социальных сетях, много лихачей. За минувшие сутки произошло семь дорожных инцидентов, участниками которых стали и фуры, и лесовозы, и мотоциклисты, и легковушки.

Утром 11 июня спасателям пришлось разбираться с «перевертышем» на внутренней стороне КАД. «ГАЗель» столкнулась с «Приорой» возле съезда на Народную улицу. Легковушка отлетела в дорожное ограждение, а фура «прилегла», перегородив две полосы движения. Что стало с водителями пострадавших авто, неизвестно.

А на Дальневосточном проспекте в этот момент водитель грузовика ждал помощи возле железнодорожного переезда на перекрестке с Гранитной улицей. Автомобилист не рассчитал габариты своего транспорта и застрял.

Серьезная авария случилась на улице Марата, в самом центре Петербурга. Легковушку «размотало» об дерево. На снимках видно, что автомобиль получил такие сильные повреждения, что, скорее всего, восстановлению не подлежит. Что стало с водителем и пассажирами, если они были в салоне, неизвестно.

А на съезде с КАД на проспект Косыгина в массовом ДТП пострадала женщина, её госпитализировали. На трассе столкнулись фура, лесовоз, такси и две легковушки. Удар, вероятно, произошел на большой скорости: «Хендай», например, буквально «сплющило«.

Также авария с двумя серьезно пострадавшими случилась вчерашним вечером на перекрестке Краснопутиловской и Зайцева. Двое мотоциклистов не уступили друг другу, и в результате байки оказались разбиты и раскиданы по проезжей части, а водителей увезли в больницу: у одного сломана рука, а у другого — рука, ключица и травмировано лицо.

Смертельное столкновение произошло в Выборгском районе, на Горском шоссе. 52-летний мужчина за рулем легковушки не пропустил пенсионера на иномарке. В результате пожилой мужчина скончался на месте ДТП.

А на Московском шоссе прошлым вечером петербуржцы заметили очень странную картину: в заполненной водой канаве оказались «Жигули». Отечественный транспорт оказался затоплен почти по крышу. Выяснилось, что водитель не справился с управлением, и легковушка вылетела в кювет, где, к несчастью, оказалась глубокая лужа. Как автомобилист выбирался, осталось загадкой.