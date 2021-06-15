Временным главой Выборгского района Ленобласти назначили Валерия Савинова

Временным главой Выборгского района Ленобласти назначили Валерия Савинова
Валерий Савинов стал и.о. главы Выборгского района. Фото: сайт МО "Выборгский район"

В Выборгском районе Ленобласти выбрали исполняющего обязанности главы администрации. Им станет Валерий Савинов.

Об этом сообщает 47news. Сейчас Валерий Савинов занимает должность первого заместителя главы администрации Выборгского района. Он занял этот пост в середине февраля 2021 года. До этого он работал главой администрации поселка Рощино, а также главой администрации Красносельского поселения.

Нового главу администрации Выборгского района выберут в рамках конкурса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончался глава администрации Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов. Гилязов умер в субботу утром, 12 июня, в Ленинградской областной клинической больнице. Он болел коронавирусом, тяжелые осложнения от инфекции стали причиной его смерти.

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