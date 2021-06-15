В петербургском роддоме едва не засыпало новорожденных детей штукатуркой

В Петербурге в родильном доме новорожденных детей стала засыпать штукатурка.

Младенцев еле успели вынести, сообщает «Фонтанка».

В роддоме Северной столицы в связи с ремонтом начала сыпаться штукатурка, причем там, где лежат дети с мамами.

15 июня стало известно, что в 16-м роддоме на Малой Балканской проходят ремонтные работы на третьем этаже.

Женщины, которые лежат в палатах больницы говорят, что громкие звуки не прекращаются весь день. Помимо этого, в некоторых помещениях начала сыпаться штукатурка.

Так, петербурженка рассказала, что строительные смеси начали падать кусками, женщины едва успели вынести детей.

Известно, что медперсонал тоже пребывает в шоке от сложившейся ситуации. Однако сделать они ничего не могут.

В пресс-службе комитета по здравоохранению заявили, что знают о проблеме и главный врач Владимир Шапкайц учтет все претензии.

В настоящий момент пациенток кладут в палаты, над которыми ремонтные работы не проводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Обводного канала штукатурка рухнула на капот иномарки.