Не опять, а снова: на Замшиной из земли бьет ледяной фонтан

В Петербурге в Калининском районе города вновь забил фонтан холодной воды.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 15 июня в Калининском районе на Замшиной улице в который раз бьет фонтан холодной воды.
В данный момент, на месте случившегося ведутся работы. Известно, что специалисты «Водоканала» поменяют участок трубы.
По некоторым данным, сегодняшний прорыв случился в связи с повреждением рукава временного водоснабжения.
Предполагается, что все произошло и-за наезда на него автомобиля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фонтан перестал бить из-под земли на Костюшко, 28. Струя воды высотой с четырехэтажный дом била накануне в Московском районе Северной столицы. Рабочие остановили фонтан и отключили участок трубопровода.