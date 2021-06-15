Не опять, а снова: на Замшиной из земли бьет ледяной фонтан

На Замшиной опять фонтан из-под земли. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Замшиной опять фонтан из-под земли. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города вновь забил фонтан холодной воды.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 15 июня в Калининском районе на Замшиной улице в который раз бьет фонтан холодной воды.

В данный момент, на месте случившегося ведутся работы. Известно, что специалисты «Водоканала» поменяют участок трубы.

По некоторым данным, сегодняшний прорыв случился в связи с повреждением рукава временного водоснабжения.

Предполагается, что все произошло и-за наезда на него автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фонтан перестал бить из-под земли на Костюшко, 28. Струя воды высотой с четырехэтажный дом била накануне в Московском районе Северной столицы. Рабочие остановили фонтан и отключили участок трубопровода.