Многотонная фура легла в на бок в кювете на Волхонском шоссе

В Петербурге на юго-западе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием многотоннажной фуры. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Так, 14 июня на Волхонском шоссе, недалеко от Южного кладбища, фура на скорости чуть не снесла легковой автомобиль. Водитель грузового транспортного средства едва успел вырулить, буквально в последний момент.
В результате фура оказалась в кювете.
Пользователи Сети неоднократно выдвигают версию, что водитель многотонной фуры мог от усталости уснуть за рулем.
Примечательно, что буквально в нескольких метрах от места происшествия находились сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура протаранила КамАЗ дорожников на трассе «Нева» в Ленинградской области.