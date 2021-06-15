Многотонная фура легла в на бок в кювете на Волхонском шоссе

Многотонная фура легла в на бок в кювете на Волхонском шоссе
На Волхонском шоссе ДТП с фурой. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на юго-западе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием многотоннажной фуры. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, 14 июня на Волхонском шоссе, недалеко от Южного кладбища, фура на скорости чуть не снесла легковой автомобиль. Водитель грузового транспортного средства едва успел вырулить, буквально в последний момент.

В результате фура оказалась в кювете.

Пользователи Сети неоднократно выдвигают версию, что водитель многотонной фуры мог от усталости уснуть за рулем.

Примечательно, что буквально в нескольких метрах от места происшествия находились сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура протаранила КамАЗ дорожников на трассе «Нева» в Ленинградской области.

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Многотонная фура легла в на бок в кювете на Волхонском шоссе
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