Грязные полы, тараканы, просрочка: в Петербурге бар получил штраф 200 тыс. рублей за нарушение санитарных норм

Грязные полы, тараканы, просрочка: в Петербурге бар получил штраф 200 тыс. рублей за нарушение санитарных норм
Суд назначил бару штраф в 200 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Петербурге Куйбышевский районный вынес решение привлечь к административной ответственности организацию «Легенда Плюс» из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, бар «ALCAPONE», находящийся в Петербурге на улице Жуковского дома 7-9, лит. А, помещение 1-Н, нарушил закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В организации не следили за состоянием здоровья работников, не обеззараживали воздух, в помещениях отсутствовал антисептик.

Кроме того, сотрудники бара не носили маски и перчатки и не размещали на положенной дистанции столы и стулья.

Ко всему прочему в организации было довольно грязно, замечены тараканы.

У персонала нет собственной раковины и туалета. Хотя у самих работников не было и медкнижки.

В холодильниках бара была найдена просрочка. Все сомнительные продукты в количестве более 74 килограмм были изъяты из оборота и утилизированы в пищевые отходы.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В Петербурге выявили нарушения противоэпидемических норм на концертах Guf и Matrang.

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