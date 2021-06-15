На проспекте Энгельса спасатели потушили дорожную технику

Во вторник днем, 15 июня, в Выборгском районе случился пожар. Загорелась дорожная техника.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 15 часов 28 минут. Это произошло на перекрестке улицы М. Дудина и проспекта Энгельса.

Там загорелся компрессор для строительной техники по производству дорожных работ, отмечают в пресс-службе ведомства. Пожар ликвидировали за 17 минут. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте происшествия от МЧС работали восемь человек личного состава и две единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель после аварии на Садовой принял позу лягушки на дороге. По данным очевидцев происходящего, которые опубликовали фотографии с места происшествия, ДТП случилось в результате неудачного разворота одним из участников аварии.