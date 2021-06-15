Основатель «Pink Floyd» отказал Цукербергу в использовании песни группы

Английский музыкант и основатель группы «Pink Floyd» Роджер Уотерс отказал основателю «Facebook» Марку Цукербергу в праве на использование своей песни.

Цукерберг хотел поставить легендарную песню группы в фильм для продвижения Instagram, сообщает Rock Celebrities. Он обещал Уотерсу выгодную сделку и «большие деньги».

«Ни за что», — ответил фронтмен группы.

Такой резкий ответ отражает негативны1 настрой Уотерса к политике Facebook. Он считает, основатель соцсети хочет «продолжать подвергать цензуре».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что номер телефона Марка Цукерберга попал в сеть из-за массовой утечки данных. Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга оказался в открытом доступе вместе с личными данным еще более 533 млн пользователей соцсети. Утечку данных Цукерберга заметил один из пользователей Twitter.