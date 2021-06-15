Губерниев появился в эфире «Матч ТВ», несмотря на слухи об отстранении

Губерниев появился в эфире «Матч ТВ», несмотря на слухи об отстранении
Дмитрий Губерниев. Фото: www.instagram.com/guberniev_dmitry

Журналист Дмитрий Губерниев появился в студии «Матч ТВ», несмотря на то, что накануне в Сети появились слухи о том, что его отстранили от эфира после скандала с певицей Ольгой Бузовой.

Сам Губерниев сразу же отреагировал на новость об отстранении от эфира, опровергнув эту информацию. Он призвал не верить слухам.

Напомним, певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию.

Позже ведущий извинился перед Бузовой.

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Губерниев появился в эфире «Матч ТВ», несмотря на слухи об отстранении
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