В Петербурге сотрудник автосервиса устроил погоню на клиентской Mazda

В Петербурге сотрудник автосервиса устроил погоню на клиентской Mazda
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 15 июня, в Красногвардейском районе Петербурга произошла погоня. Сотрудник автосервиса взял покататься клиентскую Mazda, которую привезли в салон для покраски.

«Что делать, если ты работаешь в автосервисе, но свое авто нет? Правильно! Взять автомобиль клиента и айда кататься по ночному Петербургу», — сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Около 1:50 на Осипенко, 4/1 лихача остановили сотрудники ГИБДД после погони. За рулем оказался 23-летний гражданин Узбекистана, на которого составили административные протоколы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Кировском районе города поздно вечером произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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