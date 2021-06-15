В Петербурге сотрудник автосервиса устроил погоню на клиентской Mazda

Во вторник, 15 июня, в Красногвардейском районе Петербурга произошла погоня. Сотрудник автосервиса взял покататься клиентскую Mazda, которую привезли в салон для покраски.

«Что делать, если ты работаешь в автосервисе, но свое авто нет? Правильно! Взять автомобиль клиента и айда кататься по ночному Петербургу», — сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Около 1:50 на Осипенко, 4/1 лихача остановили сотрудники ГИБДД после погони. За рулем оказался 23-летний гражданин Узбекистана, на которого составили административные протоколы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Кировском районе города поздно вечером произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».